BIST 7.264
DOLAR 26,96
EURO 29,58
ALTIN 1.688,06
HABER /  SPOR

Beşiktaş'ta kadro belli oldu! İşte Şenol Güneş'in götüreceği oyuncular

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Beşiktaş'ta kadro belli oldu! İşte Şenol Güneş'in götüreceği oyuncular

 UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Arnavutluk temsilcisi Tirana ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu duyuruldu.

Abone ol

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Şenol Güneş'in Arnavutluk'a götüreceği oyuncular şöyle:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Javier Montero, Onur Bulut, Omar Colley, Salih Uçan, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Kerem Atakan Kesgin, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Berkay Vardar, Kartal Kayra Yılmaz, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Jackson Muleka, Oğuzhan Akgün, Jean Onana, Umut Meraş, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy, Emrecan Bulut."

Tedavileri devam eden Rachid Ghezzal, Cenk Tosun, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan ile UEFA listesinde yer almayan Ante Rebic kafileye dahil edilmedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Maltepe'de fare sorunu vatandaşla belediyenin arasına girdi
Maltepe'de fare sorunu vatandaşla belediyenin arasına girdi
Türk şirketi dünyanın önde gelen yazılım platformuna girdi!
Türk şirketi dünyanın önde gelen yazılım platformuna girdi!
"Muğla’nın üstünde büyü var" diyerek ormanı yakmış!
"Muğla’nın üstünde büyü var" diyerek ormanı yakmış!
Beşiktaş'a Arsenal'ın sağ kanat oyuncusu transfer oluyor iddiası
Beşiktaş'a Arsenal'ın sağ kanat oyuncusu transfer oluyor iddiası
İstanbul'u besleyen iki baraj kurudu! Artık hayvanlar otluyor!
İstanbul'u besleyen iki baraj kurudu! Artık hayvanlar otluyor!
Patron işçilere acımadı mahkeme gerekeni yaptı! Yapılan haksızlığa tazminat cezası
Patron işçilere acımadı mahkeme gerekeni yaptı! Yapılan haksızlığa tazminat cezası
Fenerbahçe, ara vermeden hazırlıklarını sürdürdü!
Fenerbahçe, ara vermeden hazırlıklarını sürdürdü!
Tüm Emekliler Derneği'ni ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu'dan flaş sözler: Size sağlanan tek imkan bedava otobüs bileti...
Tüm Emekliler Derneği'ni ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu'dan flaş sözler: Size sağlanan tek imkan bedava otobüs bileti...
Tekirdağ'da sıcak saatler! Cinnet getiren kişi, polislere ateş açtı Özel Harekat devreye girdi
Tekirdağ'da sıcak saatler! Cinnet getiren kişi, polislere ateş açtı Özel Harekat devreye girdi
İOKBS bursluluk sınavı giriş belgesi alma ekranı-2023, nereden alınır?
İOKBS bursluluk sınavı giriş belgesi alma ekranı-2023, nereden alınır?
Sivas'ın nazar boncuğu deniliyor Sivas valisi doğal akvaryuma dalış yaptı
Sivas'ın nazar boncuğu deniliyor Sivas valisi doğal akvaryuma dalış yaptı
100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu devam ediyor!
100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu devam ediyor!