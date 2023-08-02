Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! KF Tirana maçında 5 yıldız isim yok...

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ikinci maçında deplasmanda oynayacağı KF Tirana mücadelesinin kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları devam eden Cenk Tosun, Rachid Ghezzal, Emrecan Uzunhan, Tayyip Talha Sanuç ve yeni transfer Ante Rebic, kamp kadrosunda yer almadı.

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ikinci maçında deplasmanda KF Tirana ile yarın saat 21.00’de karşılaşacak. Siyah-beyazlılar bu maç için Tiran şehrine hareket ederken kamp kadrosu da belli oldu.

Turun ilk maçında yer almayan yeni transferlerden Daniel Amartey kadroda yer alırken, Ante Rebic ise listede yer almadı. Öte yandan sakatlıkları devam eden Cenk Tosun, Rachid Ghezzal, Emrecan Uzunhan ve Tayyip Talha Sanuç da Arnavutluk'a götürülmedi.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in KF Tirana maçı için belirlediği kadroda şu isimler yer alıyor:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Javier Montero, Onur Bulut, Omar Colley, Salih Uçan, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Kerem Atakan Kesgin, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Berkay Vardar, Kartal Kayra Yılmaz, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Jackson Muleka, Oğuzhan Akgün, Jean Onana, Umut Meraş, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy ve Emrecan Bulut"