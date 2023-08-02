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CHP'den ihraç edilen Tanju Özcan yerel seçimlerle ilgili yol haritasını açıkladı

CHP'den ihraç edilen Tanju Özcan yerel seçimlerle ilgili yol haritasını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yoluna bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı. Başkan Özcan, "Seçim kazanmam için bir siyasi partinin adayı olmam gerekmiyor" dedi. Özcan, Bolu belediye başkanlığı için yapılan 20 anketin büyük çoğunluğunda birinci çıktığını söyledi.

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CHP’de kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 26 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen YDK toplantısında partiden ihraç edildi. Başkan Özcan, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bağımsız olarak yoluna devam edeceğini dile getiren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Bu aşamadan sonra bağımsız olarak yoluma devam edeceğim. Bolu'ya hizmet etmeye devam edeceğim. Bu süreçte beni üzen tek bir şey oldu. Ben söylediklerim, yaptıklarımdan dolayı pişmanlık duymuyorum. Önce onu söyleyeyim. Bugün olsa bugün de yaparım ama çifte standart uygulanması beni üzdü. Şu anda CHP'de değişim isteyen ve bunu kamuoyuyla paylaşan o kadar çok insan var ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan tutun da kimlere kadar. Partinin grup başkanı dahil olmak üzere, grup başkan vekilleri dahil olmak üzere değişimden bahsediyor ama değişim isteyenler adına ihraç edilen ben oluyorum" diye konuştu.

"Kılıçdaroğlu’nun beni partiden atma mesajı HDP'ye uzatılmış bir çiçek"

Partiden atılmasının bazı kesimlere mesaj olduğunu belirten Başkan Tanju Özcan, "Bunlar, onların istediğini söylemediğim için beni partiden ihraç ettirdiler. Bu, Kılıçdaroğlu'nun tek başına bir tasarrufu da değildi. Bu mesaj kamuoyuna, yaranmak istedikleri çevrelere verilmiş olan bir mesaj. Yani bu mesaj, beni partiden atma mesajı; HDP'ye uzatılmış bir çiçek, FETÖ'cülere verilmiş bir hediye, Sorosçulara verilmiş bir kurban, 10 Aralıkçılara verilmiş bir sarı öküz. Mesaj bu arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

"Bugüne kadar nasıl yürüdüysem o yolda yürümeye devam edeceğim"

Bugüne kadar söylemiş olduğu sözlerin arkasında olduğunu ifade eden Başkan Özcan, "Süreç beni nereye götürür bilmiyorum ama başta sığınmacılar meselesi olmak üzere bu meseleleri de Türkiye'nin gündeminde tutmaya devam edeceğim. Çünkü tutulması gerekiyor. Yine her türlü terör örgütü kim olursa olsun. Hizbullah’ıdır, PKK'sıdır, FETÖ'südür, DHKP-C ne olursa olsun bu örgütlerle de elimden geldiği kadar mücadele etmeye devam edeceğim. İstedikleri kadar beni ölüm listesine almakla tehdit etsinler. 'Ölüm listesine aldık' desinler. Vız gelir tırıs gider. Açık olarak söylüyorum. Dediğim gibi bugüne kadar nasıl yürüdüysem o yolda yürümeye devam edeceğim" dedi.

"Benim seçim kazanmam için bir siyasi partinin adayı olmam gerekmiyor"

Düzenli olarak anket yaptırdığını ifade eden Özcan, "Benim dışımda da Bolu’da anketler yapılıyor. O anket şirketleri de benimle verileri paylaşılmamak kaydıyla paylaşıyorlar. Dolayısıyla şu ana kadar yapılmış olan bütün anketlerde belediye başkanlığı anlamında 20 tane anket yapıldıysa 20’sinde de ilk beşteyim. Hatta çok büyük kısmında da birinci olarak çıkmışım. Hani ilk beşteyim derken beşinci olduğum yok. Bir tanesinde 4’üncü olmuşum, gerisinde hep ilk 3’te bitirmişiz. Dolayısıyla ben siyasi ağırlığımın Bolu’da ne kadar olduğunun farkındayım. Benim seçim kazanmam için bir siyasi partinin adayı olmam gerekmiyor" diye konuştu.

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