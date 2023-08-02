Uşak'ta yaşlı çiftin tartışmasında kan aktı

UŞAK'ta kocası tarafından bıçaklanan 80 yaşındaki kadın yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Atatürk Mahallesi 2. Şeker Sokak'ta yaşayan Y.A. (84) ile eşi N.A. (80) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.A. eşini bıçakla yaraladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan N.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Y.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.