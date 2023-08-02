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Polislik başvurusu PMYO başvuru şartları, 2023 başvuru ekranı

Polislik başvurusu PMYO başvuru şartları, 2023 başvuru ekranı

Polis Akademisi 2023-2024 eğitim öğretim yılı için 2 bin erkek, 500 kadın öğrenci polis alımı yapacak. PMYO başvuru 2023 öğrenci polis alımı ile ilgili başvurular, 31 Temmuz-9 Ağustos 2023'te "http://www.pa.edu.tr" internet adresi üzerinden e-Devlet şifresiyle girilerek yapılacak. Polis alımı başvuru süreci ne zaman sona erecek? Polis Akademisi başvuru şartları neler? Boy ve puan kriterleri hakkında merak edilenler haberimizde.

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Polis Akademisi için 2 bin 500 öğrenci polis alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. PMYO başvuru 2023 detayları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Polis Akademisi 2 bin erkek, 500 kadın öğrenci polis alımı yapacak.

PMYO başvuru için e-Devlet üzerinden Aday Belirleme Ön Başvuruları, sınav başvuru ücreti ödenmeden gerçekleştirilecek.

Polis Akademisi sınava katılmak için 10 katı kontenjana giren adaylar belirlendikten sonra sınav ücreti yatırılması için ücret ve hesap bilgileri "www.pa.edu.tr" internet sitesinden duyuracak.

POLİS AKADEMİSİ BAŞVURU DETAYLARI BELLİ OLDU

Polis Akademisi aday belirleme ön başvuru sonuçları açıklanmadan, sınav başvuru ücreti ödeyen adayların sınav başvuru ücretleri geri ödenmeyecek.

PMYO başvuru sonrası okullara girdikten sonra sınavlarında başarılı olarak eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.

Polis Akademisi öğrenci alımına ilişkin sınav takvimi, "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edilecek.

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