BIST 7.259
DOLAR 26,96
EURO 29,52
ALTIN 1.677,92
HABER /  SPOR

Efsane kaleci Gianluigi Buffon, 45 yaşında futbola veda etti

Efsane kaleci Gianluigi Buffon, 45 yaşında futbola veda etti

Son olarak Parma’da forma giyen İtalyan kaleci Gianluigi Buffon, 45 yaşında kariyerini noktaladığını açıkladı.

Abone ol

İtalyan kaleci Gianluigi Buffon, 45 yaşında profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı. Kariyerine Parma’da başlayan kaleci, 2001 senesinde 52.88 milyon Euro'luk rekor bir bedelle efsaneleşeceği takım olan Juventus’a transfer oldu.

17 sezon siyah-beyazlı formayla ter döken Buffon, 1 sezon süren Fransız ekibi Paris Saint-Germain döneminin ardından futbola başladığı Parma’ya tekrar döndü. Başarılı eldiven, 1994 yılında başladığı kalecilik serüvenine, 45 yaşında emeklilik kararı alarak sonlandırdı.

Öte yandan Buffon, kariyerinde 975 resmi maçta forma giyerek kırılması zor bir rekora da imza atmış oldu. İtalyan kaleci, 2006 FIFA Dünya Kupası şampiyonluğu yanı sıra, bireysel olarak 2003 yılında Avrupa'da yılın futbolcusu, 2017 İtalya'da yılın futbolcusu seçildi.

Juventus ile 10 İtalya Serie A, 5 İtalya Kupası, 6 İtalya Süper Kupa şampiyonluğu yaşarken, Parma ile 1'er kez UEFA Kupası, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası, PSG ile Fransa Ligue1 ve Fransa Süper Kupa şampiyonluğu sevinci yaşadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Çaykur Rizespor'da transfer çalışmaları sürüyor!
Çaykur Rizespor'da transfer çalışmaları sürüyor!
TEM'de ortalığı birbirine katmışlardı! 119 kilo uyuşturucuyla polisten kaçan zanlılar tutuklandı
TEM'de ortalığı birbirine katmışlardı! 119 kilo uyuşturucuyla polisten kaçan zanlılar tutuklandı
Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye yarı finalde!
Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye yarı finalde!
2023-2024 MEB okul takvim bu yıl okullar ne zaman açılacak?
2023-2024 MEB okul takvim bu yıl okullar ne zaman açılacak?
Bodrum'da milyonluk yat denizin ortasında alev topuna döndü
Bodrum'da milyonluk yat denizin ortasında alev topuna döndü
CHP'den ihraç edilen Tanju Özcan yerel seçimlerle ilgili yol haritasını açıkladı
CHP'den ihraç edilen Tanju Özcan yerel seçimlerle ilgili yol haritasını açıkladı
Meme kanseri teşhisinde radyologlara destek olacak yapay zeka geliştirildi!
Meme kanseri teşhisinde radyologlara destek olacak yapay zeka geliştirildi!
Uşak'ta yaşlı çiftin tartışmasında kan aktı
Uşak'ta yaşlı çiftin tartışmasında kan aktı
663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 5-7 Temmuz 2024'te gerçekleştirilecek!
663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 5-7 Temmuz 2024'te gerçekleştirilecek!
Bal peteğini eve getirdi eşi farketti petek üzerinde Allah yazısı dikkat çekti
Bal peteğini eve getirdi eşi farketti petek üzerinde Allah yazısı dikkat çekti
Eyyam-ı Bahur Antalya’yı neme boğacak!
Eyyam-ı Bahur Antalya’yı neme boğacak!
Polislik başvurusu PMYO başvuru şartları, 2023 başvuru ekranı
Polislik başvurusu PMYO başvuru şartları, 2023 başvuru ekranı