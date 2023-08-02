Malatya'da uyuşturucu operasyonu! 308 gram esrar ile 146 kök kenevir ele geçirildi.

Malatya'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 308 gram kubar esrar ile 146 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

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Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde, Doğanşehir ilçesinde yaşayan 1 şahsın kenevir ekimi ve uyuşturucu madde kullandığı bilgisi üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

Ekipler tarafından belirtilen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli şahsa ait ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 308 gram kubar esrar ile 146 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Şüpheli şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, ifadesinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.