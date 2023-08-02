2023-2024'te kaç doğumlular okula başlayacak? Okula başlama yaşı hesaplaması

Okula başlama çağı yaklaşan çocukların aileleri, "2023-2024'te kaç doğumlular okula başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor.Milli Eğitim Bakanlığınca "e-Okul" üzerinden çocukların okul öncesi çağ yaşını hesaplamaya olanak sağlayan "Okula Başlama Yaşı Hesaplama Robotu" kullanıma açıldı.

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Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 takvimine göre, yeni eğitim - öğretim dönemi 11 Eylül 2023 yılında başlayacak. Uygulamayla veliler, çocuklarının doğum tarihi bilgilerini girerek hangi kademe okula kayıt yaptırabileceğini hesaplayabilecek.

Okula başlama yaşı hesaplama

2023 - 2024 eğitim öğretim yılı okula başlama yaşı kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu (30/09/2023) itibarıyla hesaplanacak.

Kayıt erteleme

Okul müdürlükleri 69, 70 ve 71 aylık olanları ilkokula başlamaya hazır olmadıklarını belgeleyen sağlık raporu ile okul öncesi eğitime yönlendirebilir veya kayıtlarını bir yıl erteleyebilir.

72 -78 aylık olan öğrencilerin Okul Öncesi eğitiminin uzatılması işlemleri RAM tarafından yapılmaktadır.Veli Dilekçesi ve RAM Raporu ile işlem yapılacaktır.

Okul öncesi eğitime devam karar verilen öğrenciler Özel Gereksinimli Öğrenci/Kaynaştırma Öğrencisi olarak e-okul sistemine işlenmektedir.