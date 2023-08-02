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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Bakan Ali Yerlikaya'ya ziyaret

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Bakan Ali Yerlikaya'ya ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleri, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya ziyarette bulundu.

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Federasyondan yapılan açıklamaya göre, bakanlıkta gerçekleştirilen "hayırlı olsun" ziyaretinde, Türk futboluna katkı sağlayabilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

TFF Başkanı Büyükekşi, Bakan Ali Yerlikaya'ya isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması takdim etti.

Görüşmenin sonrasında Başkan Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleri, İçişleri Bakan Yardımcısı ve eski PFDK Başkanı Mehmet Sağlam'ı da makamında ziyaret etti. Ziyaretin sonunda Başkan Büyükekşi, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam'a A Milli Takım forması hediye etti.

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