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Mahmut Tanal'dan Devlet Bahçeli hakkında suç duyurusu

Mahmut Tanal'dan Devlet Bahçeli hakkında suç duyurusu

Akbelen protestolarında Jandarma'ya "eşkıya" diyen CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, kendisine “müstevli işbirlikçisi” ve “müsvedde” diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında suç duyurusunda bulundu.

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CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Muğla Milas İkizköy’deki Akbelen Ormanı’nda Jandarma ile arasında yaşanan olayların ardından, 2 Jandarma mensubu görevinden alınmıştı.

Tanal, yaşanan bu olayın ardından kendisi hakkında yaptığı açıklamada hakaret ettiği iddiası ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakında suç duyursunda bulundu. 

Mahmut Tanal, dilekçesinde şu değerlendirmeleri yaptı:

“Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Muğla’nın Milas İlçesinde İkizköy Mevkiinde bulanan Akbelen Ormanı’na giriş yapan ve kömür madeni sahası için ağaç kesimine itiraz edip, demokratik, barışçıl ve silahsız protesto hakkını kullanan vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde görevli jandarma personeli tarafından kayıt altına alınmasına karşı çıkmam dolayısıyla yazılı bir açıklama yapmıştır.

Devlet Bahçeli’nin, MHP’nin resmi internet sitesi ve siyasi partisinin resmi Twitter adresi üzerinden paylaşılan söz konusu açıklamasında, jandarmaya ‘eşkıya’ diye bağırdığımı öne sürüp şahsımı hedef göstermiş, ‘müstevli işbirlikçisi’, ‘müsvedde’ şeklindeki ifadelerle hakaretlerde bulunmuştur.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ayrıca, şanla, şerefle ve gururla yaşadığım Türk vatanında, ‘Türk askerine düşmanca mukabele ettiğim’ iftirasında bulunmuştur.

Devlet Bahçeli’nin yine Cumhuriyet’i kuran, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasına sahip çıkan Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir üyesi, bir milletvekili olarak şahsımı, ‘bir yeri istila eden’ anlamına gelen ‘Müstevli’ kelimesi ile hedef alması, ‘Müstevli işbirlikçisi’ ifadesini kullanması, onur ve şerefime karşı ciddi bir saldırı niteliğindedir. Yine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Türk vatanında, Türk askerine düşmanca mukabele ettiğimi” iddia ederek, vatanına ve milletine bağlı bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını, akla ve izana aykırı şekilde töhmet altında bırakmaya çalışmıştır.”

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