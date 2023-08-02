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Konya'da damat dehşeti! Sürekli adres değiştirip...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Konya'da damat dehşeti! Sürekli adres değiştirip...

 KONYA'nın Selçuklu ilçesinde silahlı saldırıda bulunduğu kayınpederini yaralayan kişi tutuklandı. Şüphelinin yakalanmamak için sürekli adres değiştirdiği belirlendi.

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Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, silahlı saldırının ardından olayın şüphelisi Muhammet C'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, şüphelinin yakalanmamak için sürekli adres değiştirdiğini ve sahte plakalı araçla gezdiğini belirledi.

Ekipler, bu süreçte Muhammet C'nin bir kokoreççide yemek yediği yönünde ihbar aldı. İş yerine gelen polisi görüp aracıyla kaçmaya çalışan şüpheli, yaşanan kısa süreli kovalamaca sonrası Selçuklu ilçesinde yakalandı.

Muhammet C'nin, farklı suçlardan 47 kaydının olduğu, hakkında ise 5 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı. Araçta yapılan aramada ise 168 sentetik ecza hapı ele geçirildiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edilen Muhammet C, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Otomobiliyle 21 Temmuz'da kayınpederinin yaşadığı binanın önüne giden Muhammet C, kayınpederi H.K. ile boşanma aşamasındaki eşi E.E.C'nin bulunduğu eve doğru silahla ateş etmiş, E.E.C. cam kırıklarının burnuna isabet etmesiyle, H.K. ise silahla kalçasından yaralanmıştı.

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