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Sivas'ta beton mikseriyle çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!

Sivas'ta beton mikseriyle çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!

SİVAS'ın KANGAL ilçesinde beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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S.Ç. (32) yönetimindeki 58 DT 983 plakalı beton mikseri, Sivas-Malatya kara yolu Kangal ilçesi Kocakurt mevkisinde, önünde seyreden İ.B'nin (70) kullandığı 77 AH 690 plakalı otomobille çarpıştı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile aracında bulunan M.K. (65) olay yerinde hayatını kaybetti, H.K. (41) yaralandı.

Yaralı, Kangal Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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