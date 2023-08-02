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Nevşehir'de yurda illegal giriş yapan yabancı uyruklular sınır dışı edildi

Nevşehir'de yurda illegal giriş yapan yabancı uyruklular sınır dışı edildi

Nevşehir'de polis ekiplerinin yaptığı operasyonda yurda illegal yollarla giren 3 yabancı uyruklu kaçak sınır dışı edildi.

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Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Nevşehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri ile birlikte “Göçmen Kaçakçılığı” ve “Sınır Dışı İşlemleri” çerçevesinde çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda “kaçakçılık” suçundan 2, illegal giriş yaptığı tespit edilen 1 yabancı uyruklu şahıs olmak üzere toplamda 3 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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