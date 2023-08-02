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Ukrayna: Rusya, Tuna Nehri limanlarına saldırdı

Ukrayna: Rusya, Tuna Nehri limanlarına saldırdı

Ukrayna Toplulukları, Bölgeleri ve Altyapıyı Geliştirme Bakanı Aleksandr Kubrakov, Rusya'nın dün gece Tuna Nehri bağlantılı limanlara saldırdığını bildirdi

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Kubrakov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın dün gece Ukrayna limanlarına düzenlediği İHA saldırılarını değerlendirdi ve saldırıya uğrayan limanların fotoğraflarını paylaştı.

Fotoğrafların Tuna Nehri limanlarının tahrip olmuş altyapısını gösterdiğini belirten Kubrakov, "Dün gece Rusya İran'a ait insansız hava araçlarıyla bu limanlara saldırdı. Bunlar bugün küresel gıda güvenliğinin temeli haline gelen limanlar. Ruslar depolara ve tahıl silolarına saldırdı, Afrika ülkeleri, Çin ve İsrail'in beklediği yaklaşık 40 bin ton tahıl zarar gördü." ifadesini kullandı.

Kubrakov, dünyanın bu saldırılara direnmesi gerektiğini, Ukrayna limanlarına yönelik saldırıların tüm dünya için tehdit olduğunu savundu.

Ukrayna'nın kendini savunabileceğini belirten Kubrakov, bunun için daha fazla hava savunma sistemlerine ihtiyaçları olduğunu kaydetti.

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