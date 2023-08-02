Necmettin Batırel'den ürküten tahmin: Benzin ve motorin litresi 44 TL'ye yükselecek

Benzin ve motorine gelen zamlarla ilgili eleştirilen sürerken can sıkan bir tahmin Türkiye Gazetesi yazarı Necmettin Batırel'den geldi. Batırel, "Akaryakıtta sübvansiyon kaldırıldı, benzin ve motorinin litresi Avrupa standartlarına 1.5 euroya (44 TL'ye) yükselecek" dedi.Abone ol
Akaryakıta peş peşe zamların ardından Türkiye Gazetesi yazarı Necmettin Batırel'den korkunç tahmin geldi. Batırel, akaryakıtta sübvansiyonun kaldırıldığını söyledi.
Benzin ve motorin fiyatlarının Avrupa standartları olan 1.5 Euro'ya (44 TL) yükseleceğini söyledi.
Necmettin Batırel sosyal medya hesabından şunları yazdı:
"Akaryakıtta sübvansiyon kaldırıldı, benzin ve motorinin litresi Avrupa standartlarına 1.5 euroya (44 TL'ye) yükselecek"