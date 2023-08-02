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Güney Kore vatandaşlarına Nijer'den ayrılmaları tavsiyesinde bulundu

Güney Kore vatandaşlarına Nijer'den ayrılmaları tavsiyesinde bulundu

Güney Kore, vatandaşlarına Nijer'deki askeri darbenin yol açtığı güvenlik endişeleri nedeniyle bu ülkeden ayrılmaları tavsiyesinde bulundu.

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Yonhap'ın haberine göre Dışişleri Bakanlığı, Nijer'deki tüm bölgeler için seyahat tavsiyesini vatandaşlarına ülkeyi "derhal terk etmelerini" şiddetle tavsiye eden 3 seviyeye yükselttiğini açıkladı.

Bakanlık, ülkedeki bazı sınır bölgelerinin ve havaalanlarının kapatıldığının ve başkent Niamey'de kundaklama ve yağma vakalarının bildirildiğini duyurdu.

Nijer'e seyahat etmeyi planlayanlardan ise seyahatlerini iptal etmeyi veya ertelemeyi düşünmeleri istenilen açıklamada, ülkedeki durumun yakından izleneceği ve gerektiği takdirde seyahat ile ilgili daha fazla düzenlemenin değerlendirileceği bildirildi.

Nijer'deki darbe

Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlendiğini ve geçiş hükümetinin başına geçtiğini açıklamıştı.

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