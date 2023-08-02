Tevfik Göksu: İmamoğlu bu şehre 4 yıl kaybettirdi!

İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için, "Bu şehri bir kariyer basamağı olarak gören, CHP Genel Başkanlığı gibi pozisyonlara soyunan İBB Başkanı maalesef bu şehre 4 yıl kaybettirdi" dedi.

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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda “İstanbul’un Kaybolan Yılları” başlıklı basın toplantısı gerçekleştirildi.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu toplantıda konuşma yaptı.

Göksu, İmamoğlu başkanlığındaki İBB’yi eleştirerek, vatandaşa verilen vaatlerin yerine getirilmediğini gösteren sayfalarca uzunlukta bir sunum gerçekleştirdi.

İmamoğlu’nun AK Parti döneminde başlayan birçok projeyi kendileri yapmış gibi gösterip, algı oyunları ve reklam çalışmalarıyla vatandaşın kandırıldığını söyleyen Göksu, İmamoğlu yönetimindeki İstanbul'un son 4 yılda nasıl yönetildiğine dair verilere dayalı teknik değerlendirmelerde bulundu.

"İmamoğlu bu şehre 4 yıl kaybettirdi"

“Anlatacaklarımın tamamı belgelere dayalı, tamamı medya tarafından kayıt altına alınmış ve tamamı tüm İstanbulluların bizzat gördüğü ve yaşadığı konulardır” diyen Göksu, İmamoğlu’nun İstanbul’da sadece reklam yaptığını, İstanbulluya 4 yıl kaybettirdiğini ve kariyer planını sürekli değiştirdiğini belirterek, “Sayın İBB Başkanı’nın 4 yılına baktığımızda hiçbir konuda bir adanmışlık, sorumluk hissetme ve sözünde durma gibi tavırlar göremiyoruz. İBB Başkanı şehrin kendisine değer katması için sadece halkla ilişkiler ve reklam yaptı. Bu şehri bir kariyer basamağı olarak gören, cumhurbaşkanı yardımcılığı, CHP Genel Başkanlığı gibi pozisyonlara soyunan İBB Başkanı maalesef bu şehre 4 yıl kaybettirdi. Tabii ki kendisi de kaybetti. Bunu kendisi de çok iyi biliyor ve artık parti başkanlığı için web siteleri açmaya başladı. Kariyer planı sürekli değişen, part-time işleri değişen bir kişiden hiçbir kuruma ve şehre fayda gelmez, kendileri de bir yere gelemez” dedi.

"Algı, şov ve reklam yaptı"

İBB Başkanı İmamoğlu’nun inkar, iftira ve intihal siyaseti yaptığını söyleyen Göksu, “Büyük İstanbul, küçük ufukların yönetiminde 4 yıldır maalesef zaman, enerji, güç ve değer kaybetmiştir. Yaklaşık 4 yıldır kendisine ait özgün bir hizmet ortaya koyamayan Ekrem İmamoğlu, AK Parti dönemine ait ne kadar proje varsa ‘ben yaptım’ algısıyla bu açığını kapatma yolunu seçti. Bizim başlattığımız metro hatlarına bir metre bile yeni metro hattı ekleyemedi. Partizanlık yapıp yandaşlarını kolladı. Algı, şov ve reklam yaptı. Mazeretlerin arkasına sığınarak, engelleniyoruz diye yalan söyledi” diye konuştu.

Göksu, şehirle ilgili mali performans-bütçe, deprem ve kentsel dönüşüm meselesi, ulaşım-trafik, yeşil-çevre, yatırımlar, sosyal yardımlar konularındaki sayısal verileri de paylaştı. Göksu, “İBB’nin 4 senede harcamış olacağı bütçeyle yaklaşık 250 kilometre ilave metro hattı yapılabilirdi. Yaklaşık 300 bin konut inşa edilebilirdi. 4 yılda sadece reklam için harcadığı 3.8 milyar TL ile 2 bin 533 adet konut, 31 bin 276 araçlık otopark, 633 adet otobüs alınabilirdi” dedi.

"Yüreğin varsa İstanbul'a tekrar aday olursun"

İmamoğlu’na seslenen Göksu, “İstanbul’un kaybolan 4 senesinin, İstanbul’un algı ve yalanlarla kirletilen havasının, İstanbul’un kuruyan yeşil alanlarının, kirliliğe teslim olan denizlerinin, yapılmayan yatırımlarının, bozulan, yanan, çalışmayan otobüslerinin, duraklarda çaresizlik içinde bekletilen İstanbulluların, velhâsıl İstanbul’un tüketilen umudunun hesabını vermeden bir yere gidemezsiniz. Gitmemelisiniz. 2019’da ‘Her şey çok güzel olacak’ diye aldattığınız ve umutlarıyla oynadığınız İstanbulluların 2024’te size söyleyeceklerini duymadan hiçbir yere gitmeyin ve hatta yüreğiniz yetiyorsa çıkın İstanbullulara ‘Bir yere gitmiyorum, ben 2024’te İstanbul’a yeniden adayım’ deyin” şeklinde konuştu.

Bir saat süren sunumdan sonra Osman Nuri Kabaktepe ve Tevfik Göksu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Soru-cevap bölümünün ardından basın toplantısı sona erdi.

KAYNAK: HABER7