İYİ Parti İl Başkanı Özer Tunçtürk görevinden istifa etti

İYİ Parti Denizli İl Başkanı Özer Tunçtürk, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Abone ol

Denizli’de Ocak ayında yapılan il kongresinde İYİ Parti İl Başkanı olarak seçilen Özer Tunçtürk, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLADI

Yaklaşık 7 aydan bu yana il başkanlığını görevini yürüten Tunçtürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama da “Bu gün itibari ile İYİ Parti Denizli il Başkanlığı görevinden ayrılmış bulunmaktayım. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verdi.