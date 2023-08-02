BIST 7.259
DOLAR 26,97
EURO 29,53
ALTIN 1.677,02
HABER /  DÜNYA

Fransa'da 7-13 Temmuz tarihlerinde aşırı sıcaklardan 80 kişi öldü

Fransa'da 7-13 Temmuz tarihlerinde aşırı sıcaklardan 80 kişi öldü

Fransa'da temmuz ayında kavurucu sıcaklar nedeniyle 7-13 Temmuz tarihlerinde, ilk belirlemelere göre 80 kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

Ülke basınının Halk Sağlığı Kurumunun verilerine dayandırdığı haberlere göre, Fransa'da Auvergne-Rhone-Alpes, Bourgogne-Franche-Comte, Korsika, Grand-Est ve Provence-Alpes-Cote d'Azur bölgelerinde 7-13 Temmuz arasında etkili olan yaz sıcakları çok sayıda kişinin hayatına mal oldu.

Kavurucu sıcaklar küresel ısınmanın etkisiyle daha da artarken söz konusu bölgelerde bu tarih aralığında en az 80 kişi yaşamını yitirdi.

İstatistiki çalışmaların tamamlanmasının ardından bu süreçte yaşanan aşırı sıcaklara bağlı can kaybı sayısında artış kaydedilmesi öngörülüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
RTÜK spor programlarıyla ilgili özel çalışma yapacak
RTÜK spor programlarıyla ilgili özel çalışma yapacak
Hamsi Sinop'taki tezgahlarda yerini aldı
Hamsi Sinop'taki tezgahlarda yerini aldı
Ukrayna: Rusya, Tuna Nehri limanlarına saldırdı
Ukrayna: Rusya, Tuna Nehri limanlarına saldırdı
Tevfik Göksu: İmamoğlu bu şehre 4 yıl kaybettirdi!
Tevfik Göksu: İmamoğlu bu şehre 4 yıl kaybettirdi!
Necmettin Batırel'den ürküten tahmin: Benzin ve motorin litresi 44 TL'ye yükselecek
Necmettin Batırel'den ürküten tahmin: Benzin ve motorin litresi 44 TL'ye yükselecek
Güney Kore vatandaşlarına Nijer'den ayrılmaları tavsiyesinde bulundu
Güney Kore vatandaşlarına Nijer'den ayrılmaları tavsiyesinde bulundu
Zonguldak'ta feci kaza! Kargo aracının çarptığı yabancı uyruklu çocuk ağır yaralandı.
Zonguldak'ta feci kaza! Kargo aracının çarptığı yabancı uyruklu çocuk ağır yaralandı.
Sivas'ta beton mikseriyle çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!
Sivas'ta beton mikseriyle çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!
Nevşehir'de yurda illegal giriş yapan yabancı uyruklular sınır dışı edildi
Nevşehir'de yurda illegal giriş yapan yabancı uyruklular sınır dışı edildi
Konya'da damat dehşeti! Sürekli adres değiştirip...
Konya'da damat dehşeti! Sürekli adres değiştirip...
İngiltere'de kasımda cezaevi kapasitesinin dolacak!
İngiltere'de kasımda cezaevi kapasitesinin dolacak!
Tunceli'de teröristlerin kullandığı 4 sığınak imha edildi
Tunceli'de teröristlerin kullandığı 4 sığınak imha edildi