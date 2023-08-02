Cumhurbaşkanı Danışmanı paylaştı: Kılıçdaroğlu'nun dünyada ilk 10'a girdiği liste

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünya genelinde en çok takipten çıkılan hesaplardan birine sahip olduğunu paylaştı.

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14 ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan yenilgiler, CHP'de "değişim" tartışmalarını artırdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise partide yenilenme olması gerektiğini belirtse de görevini bırakacağına dair bir işaret vermiyor.

Kamuoyunda CHP'deki son gelişmeler tartışılırken, Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, dikkati çeken bir liste paylaştı.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Cesur, "Kılıçdaroğlu'nun uluslararası alanda ilk 10'a girdiği tek listeyi" paylaştı. CHP lideri, Twitter'da en çok takipten çıkılan hesaplar arasında yer aldı.