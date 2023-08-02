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Galatasaray Zalgiris maçı (CANLI YAYIN)

Galatasaray Zalgiris maçı (CANLI YAYIN)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu 2. maçında Zalgiris ile kozlarını paylaşıyor.

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövaş maçında temsilcimiz Galatasaray, Litvanya'nın Zalgiris takımını konuk ediyor. 

GALATASARAY 0-0 ZALGİRİS (CANLI SKOR)

Rams Park'ta yapılacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan hakem Willy Delajod yönetecek. Delajod'un yardımcılıklarını Erwan Finjean ve Cyril Mugnier üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi Thomas Leonard olacak. Mücadele SPOR SMART'tan canlı yayınlanacak. 

Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turunda başlayan sarı-kırmızılı takım, Zalgiris ile yaptığı ilk maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray'ın tur atlaması için yarınki karşılaşmadan galibiyetle ayrılması gerekiyor. Müsabaka, berabere sonuçlanması durumunda uzatmalara gidecek.

Galatasaray, maçı kaybetmesi halinde ise yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndan devam edecek. Tur atlayan takım ise Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak.

Bakambu, ilk maçına çıkacak

Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferlerinden Cedric Bakambu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez sarı-kırmızılı formayı terletecek.

Litvanya'da 25 Temmuz'da yapılan ilk maçtan kısa süre önce kadroya katılan Bakambu, Mathias Ross'un yerine UEFA kadrosuna dahil edildi. Tecrübeli golcü, Okan Buruk'un görev vermesi durumunda rövanş karşılaşmasında oynayabilecek.

Galatasaray'da Lucas Torreira sakatlığı, Mauro Icardi ile Wilfried Zaha da UEFA listesinde olmadığı için yarınki mücadelede süre alamayacak.

Zalgiris'te ise ilk maçın son dakikalarında 2-2 beraberliği sağlayan Donatas Kazlauskas kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda yer bulamayacak.

Galatasaray'ın kadrosu

Sarı-kırmızılı ekibin Zalgiris karşılaşması için UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Fernando Muslera, Ahmet Şen, Berk Balaban.

Defans: Leo Dubois, Angelino, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey.

Orta saha: Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan.

Forvet: Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz, Cedric Bakambu.

MUHTEMEL 11'LER:

GALATASARAY: Muslera; Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino; Kerem Aktürkoğlu, Berkan, Olivieira, Morutan, Mertens, Zaniolo

ZALGİRİS: Gertmonas; Pavelic, Hnid, Vucur, Bopesu; Buff, Gorobsov, Kendysh, Golubickas; Fofana, Oyewusi

HAKEM: Willy Delajod
STAT: Rams Park
SAAT: 21.30
YAYIN: SPOR SMART

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