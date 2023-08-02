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Fenerbahçe, Mert Müldür ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı

Fenerbahçe, Mert Müldür ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı

Fenerbahçe, 24 yaşındaki milli oyuncu Mert Müldür ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

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Fenerbahçe, İtalyan ekibi Sassuolo'nun defans oyuncusu Mert Güldür'ü kadrosuna kattığını açıkladı.

Milli oyuncu, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde 4 yıllık sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile Sportif Direktör Mario Branco da yer aldı.

İmzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan Müldür, “Öncelikle böyle büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. İnşallah herkes için hayırlısı olur ve taraftarlarımıza güzel maçlar izlettiririz. Çok gururlandım ve onurlandım. Taraftarlarımızla kavuşmayı sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.

Fenerbahçe, transferin ardından, Mert Müldür’e ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" açıklamasında bulundu.

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