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Emniyet kemerinden ceza kesildi, 'havalar çok sıcak' diye itiraz etti

Emniyet kemerinden ceza kesildi, 'havalar çok sıcak' diye itiraz etti

İstanbul Bakırköy'de, minibüslere yönelik gerçekleştirilen denetimde, emniyet kemeri takmayıp, kapısı açık seyreden sürücüye ceza kesildi. Sürücü, 'havalar çok sıcak' diyerek cezaya itiraz etti.

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Bakırköy'de, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Polisleri, minibüslere yolcu gibi binerek denetim gerçekleştirdi. Denetimde emniyet kemeri takmayıp kapısı açık seyreden minibüsçüye ceza kesilirken minibüsçü ise `havalar çok sıcak` diyerek cezaya itiraz etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kural ihlali yapan minibüsçülere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Bakırköy Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Caddesi'nde yapılan denetimde sivil polis ekipleri yolcu gibi minibüslere binerek kural ihlali yapan sürücüleri tespit etti.

Kural ihlali yapan sürücüler uygulama noktasında durduruldu. Burada kapısı açık bir şekilde giden, cep telefonu ile konuşan ve emniyet kemeri takmayan 3 minibüs sürücüsüne toplamda, 4 bin 502 TL cezai işlem uygulandı.

Bu sırada kapısı açık giderek emniyet kemeri takmayan sürücü ise kesilen cezaya, "havalar çok sıcak" diyerek itiraz etti.

Polis ekipleri ise, denetimin ve havaların herkes için aynı olduğunu belirtti.

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