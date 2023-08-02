BIST 7.259
DOLAR 26,96
EURO 29,50
ALTIN 1.677,66
HABER /  MEDYA

D Smart Go'dan Atatürk dizisini yayınlamayan Disney'e tepki

D Smart Go'dan Atatürk dizisini yayınlamayan Disney'e tepki

Disney Plus'ın Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçmesine tepki gösteren D Smart Go, Galatasaray ile Zalgiris maçı sırasında alt bant mesajı olarak, “Geldikleri gibi giderler… Mustafa Kemal Atatürk. Biz buradayız! D Smart Go” yazısını Atatürk fotoğrafıyla yayınladı.

Abone ol

Ermeni lobilerine boyun eğen ABD merkezli dizi/film platformu Disney Plus, Aras Bulut İynemli’nin başrol olduğu "Atatürk" dizisini yayınlamayacağını duyurdu.

Bir Ermeni haber sayfası ise bu karardan büyük mutluluk duydu.

Yapılan haberde "Disney'in Atatürk dizisini iptal etme kararı aldığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." notu düşüldü.

Bu gelişmenin ardından Disney Pus, siyasi isimler başta olmak üzere her kesimden eleştiri yağmuruna tutuldu.

Disney Plus'a bir tepki de D Smart Go'dan geldi..

D Smart'tan maç yayınında Disney'e tepki

Galatasaray ile Zalgiris arasında oynanan Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme rövanş maçını yayınlayan D Smart Go, global rakibi Disney Plus’a yayından kaldırılan Atatürk dizisi üzerinden ince bir gol attı.

"Geldikleri gibi giderler" mesajını Atatürk fotoğrafıyla yayınladı

Maç esnasında alt bantta, “Geldikleri gibi giderler… Mustafa Kemal Atatürk. Biz buradayız! D Smart Go” mesajını Atatürk fotoğrafı eşliğinde yayınlandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe, Mert Müldür ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı
Fenerbahçe, Mert Müldür ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı
Diyarbakır'da 112 Acil Sağlık ekibine saldıran 3 zanlı tutuklandı
Diyarbakır'da 112 Acil Sağlık ekibine saldıran 3 zanlı tutuklandı
Emniyet kemerinden ceza kesildi, 'havalar çok sıcak' diye itiraz etti
Emniyet kemerinden ceza kesildi, 'havalar çok sıcak' diye itiraz etti
İngiliz bakan: Sığınmacıların barındırılacağı gemi ölüm tuzağı değil
İngiliz bakan: Sığınmacıların barındırılacağı gemi ölüm tuzağı değil
Disney Plus Yapımı 'Atatürk' Dizisi iki film olarak yayınlanacak
Disney Plus Yapımı 'Atatürk' Dizisi iki film olarak yayınlanacak
Cumhurbaşkanı Danışmanı paylaştı: Kılıçdaroğlu'nun dünyada ilk 10'a girdiği liste
Cumhurbaşkanı Danışmanı paylaştı: Kılıçdaroğlu'nun dünyada ilk 10'a girdiği liste
Türkiye, elektrikli araç şarj istasyonunda Avrupa'da kaçıncı sırada?
Türkiye, elektrikli araç şarj istasyonunda Avrupa'da kaçıncı sırada?
Bitlis'te kaçak avcılara 61 bin 879 lira para cezası
Bitlis'te kaçak avcılara 61 bin 879 lira para cezası
Galatasaray Zalgiris maçı (CANLI YAYIN)
Galatasaray Zalgiris maçı (CANLI YAYIN)
İYİ Parti İl Başkanı Özer Tunçtürk görevinden istifa etti
İYİ Parti İl Başkanı Özer Tunçtürk görevinden istifa etti
Mardin'de elektrik trafosu kaldırmaya giden ekip son anda kurtuldu
Mardin'de elektrik trafosu kaldırmaya giden ekip son anda kurtuldu
Mersin'de ahlaksız gösteri: Valilik harekete geçti
Mersin'de ahlaksız gösteri: Valilik harekete geçti