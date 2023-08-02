D Smart Go'dan Atatürk dizisini yayınlamayan Disney'e tepki

Disney Plus'ın Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçmesine tepki gösteren D Smart Go, Galatasaray ile Zalgiris maçı sırasında alt bant mesajı olarak, “Geldikleri gibi giderler… Mustafa Kemal Atatürk. Biz buradayız! D Smart Go” yazısını Atatürk fotoğrafıyla yayınladı.

Abone ol

Ermeni lobilerine boyun eğen ABD merkezli dizi/film platformu Disney Plus, Aras Bulut İynemli’nin başrol olduğu "Atatürk" dizisini yayınlamayacağını duyurdu.

Bir Ermeni haber sayfası ise bu karardan büyük mutluluk duydu.

Yapılan haberde "Disney'in Atatürk dizisini iptal etme kararı aldığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." notu düşüldü.

Bu gelişmenin ardından Disney Pus, siyasi isimler başta olmak üzere her kesimden eleştiri yağmuruna tutuldu.

Disney Plus'a bir tepki de D Smart Go'dan geldi..

D Smart'tan maç yayınında Disney'e tepki

Galatasaray ile Zalgiris arasında oynanan Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme rövanş maçını yayınlayan D Smart Go, global rakibi Disney Plus’a yayından kaldırılan Atatürk dizisi üzerinden ince bir gol attı.

"Geldikleri gibi giderler" mesajını Atatürk fotoğrafıyla yayınladı

Maç esnasında alt bantta, “Geldikleri gibi giderler… Mustafa Kemal Atatürk. Biz buradayız! D Smart Go” mesajını Atatürk fotoğrafı eşliğinde yayınlandı.