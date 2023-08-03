BIST 7.259
DOLAR 26,97
EURO 29,51
ALTIN 1.679,13
HABER /  GÜNCEL

Esenyurt’ta 28 yaşındaki gece bekçisi evinde ölü bulundu

Esenyurt’ta 28 yaşındaki gece bekçisi evinde ölü bulundu

Esenyurt’ta 28 yaşındaki gece bekçisi İbrahim Cin evinde şüpheli şekilde ölü olarak bulundu. Cin’in cenazesi ise görevlilerce Adli Tıp Morguna sevk edildi.

Abone ol

Olay, saat 21.30 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi 1945 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Beylikdüzü Gürpınar Polis Merkezi Amirliğinde bekçi olarak görevli İbrahim Cin’in (28) ailesi kendisine ulaşamadı.

Yaşadığı evin kapısını çalan yakınları cevap alamazken çilingir ile eve girildi. İbrahim Cin’in yüzüstü şekilde yatakta yattığını gören yakınları büyük bir şok yaşadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken Cin’in hayatını kaybettiği tespit edildi.

İbrahim Cin’in burnunda ve yatağında kan izleri bulundu. Sokağa çok sayıda polis ekibi sevk edilirken olay yeri inceleme ekipleri daireye girerek çalışma yaptı. İbrahim Cin'in ölüm nedeni henüz bilinmezken cenazesi görevlilerce Adli Tıp Morguna götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Mustafa Sarıgül'den Ekrem İmamoğlu'na: Gel bakalım aslan parçası
Mustafa Sarıgül'den Ekrem İmamoğlu'na: Gel bakalım aslan parçası
Fenerbahçe'de Diego Rossi resmen ayrıldı yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe'de Diego Rossi resmen ayrıldı yeni takımı belli oldu
Muğla Datça açıklarında deprem oldu AFAD duyurdu
Muğla Datça açıklarında deprem oldu AFAD duyurdu
AK Parti'de 6 il başkanlığına atama yapıldı
AK Parti'de 6 il başkanlığına atama yapıldı
İzmir açıklarında geri itilen 58 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında geri itilen 58 düzensiz göçmen kurtarıldı
Nijerya askeri darbe sonrası Nijer'in elektriğini kesti
Nijerya askeri darbe sonrası Nijer'in elektriğini kesti
Bakanlık'tan koruma altındaki çocuklarla ilgili haberlere yalanlama
Bakanlık'tan koruma altındaki çocuklarla ilgili haberlere yalanlama
ABD Senato binasında silahlı saldırgan alarmı
ABD Senato binasında silahlı saldırgan alarmı
BM: Sudan'da 6 milyondan fazla insan açlıktan bir adım uzakta
BM: Sudan'da 6 milyondan fazla insan açlıktan bir adım uzakta
D Smart Go'dan Atatürk dizisini yayınlamayan Disney'e tepki
D Smart Go'dan Atatürk dizisini yayınlamayan Disney'e tepki
Fenerbahçe, Mert Müldür ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı
Fenerbahçe, Mert Müldür ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı
Diyarbakır'da 112 Acil Sağlık ekibine saldıran 3 zanlı tutuklandı
Diyarbakır'da 112 Acil Sağlık ekibine saldıran 3 zanlı tutuklandı