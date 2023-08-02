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ABD Senato binasında silahlı saldırgan alarmı

ABD Senato binasında silahlı saldırgan alarmı

ABD Kongre polisi, bir silahlı saldırgan olduğu ihbarı üzerine Senato ofis binalarının giriş ve çıkışlarını kapattı, içeride arama yapılıyor.

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ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Kongre binasında silahlı saldırgan alarmı verildi.

ABD Kongre Polisi tarafından yapılan açıklamada, "Memurlarımız, ilgili bir 911 çağrısına yanıt olarak Senato Ofis Binaları içinde ve çevresinde arama yapıyor. Araştırmamız devam ettiği için lütfen bölgeden uzak durun." ifadeleri kullanılarak, “Senato Binalarının içindeyseniz, muhtemel bir aktif tetikçi ihbarı alındığı için içerideki herkes olduğu yere sığınmalıdır. Şunu belirtmeliyiz ki elimizde doğrulanmış bir silah sesi raporu yok." denildi.

Ağustos tatili nedeniyle çoğu Kongre üyesi binada bulunmazken, az sayıda personelin binada olduğu biliniyor.

ABD
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