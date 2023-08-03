Fenerbahçe'de Diego Rossi resmen ayrıldı yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe, Uruguaylı oyuncusu Diego Rossi'nin MLS ekibi Columbus Crew'e transfer olduğunu açıkladı.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan "Diego Rossi'ye teşekkürlerimizle" başlıklı paylaşımda, "Yeni sezon yapılanmasını sürdüren profesyonel futbol takımımızda, futbolcularımızdan Diego Rossi, MLS ekibi Columbus Crew SC'ye transfer olmuştur. 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında formamızı giyen Diego Rossi'ye katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.