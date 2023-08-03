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BİLSEM sonuçları 2023 açıklandı mı BİLSEM sonuç sorgulama nerden bakılır?

BİLSEM sonuçları 2023 açıklandı mı BİLSEM sonuç sorgulama nerden bakılır?

Özel yetenekli öğrencilere MEB tarafından düzenlenen BİLSEM sınavı sonuçları merakla bekleniyor. BİLSEM sonuçlarının bugün saat 16.00'a kadar açıklanması bekleniyor. 14 Ocak-09 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılan BİLSEM sınav sonuçlarına dair son haberleri Milli Eğitim Bakanlığı paylaştı. Peki BİLSEM 1.2. ve 3. sınıf sonuçları ne zaman açıklanacak?

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BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu her gün binlerce veli ve öğrenci tarafından takip ediliyor. Özel yetenekli öğrencileri belirlemek ve onları devlet desteği ile okutmak amacıyla MEB tarafından yapılan BİLSEM grup tarama sınavları 14 Ocak-09 Nisan 2023 tarihleri arasında yapıldı. Peki BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak, MEB son haberi. BİLSEM sonuçlarına nereden bakılır, BİLSEM sonuçları nereden sorgulanır?

2023 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022-2023 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanı ön değerlendirme uygulamaları, 14 Ocak-09 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler 4 Ağustos 2023 tarihinde ilan edilecek.

MEB BİLSEM sınav kayıt hakkı bulunan öğrenciler listesi

BİLSEM sınav sonuçlarının ve kayıt hakkı kazanan öğrencilerinin ilanının, 4 Ağustos Cuma günü, mesai saatleri içinde açıklanması bekleniyor.

MEB BİLSEM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

MEB BİLSEM sınav takvimi

04 Ağustos 2023 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
07-11 Ağustos 2023 Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
14-18 Ağustos 2023 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
14-31 Ağustos 2023 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması

BİLSEM nedir:

Bilim ve sanat merkezleri; örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.


BİLSEM SINAV SONUÇLARINA NASI İTİRAZ EDİLİR?

4.1. Ön Değerlendirme Uygulamasına İtiraz Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanı ön değerlendirme uygulamalarına ilişkin itirazlar takvimde belirtilen tarih aralığında öğrenci velisi tarafından e-İtiraz Modülü üzerinden yapılacaktır. İtirazlar, il tanılama sınav komisyonlarınca takvimde belirtilen tarih aralığında değerlendirilerek e-İtiraz Modülü üzerinden cevaplanacaktır.

4.2. Bireysel Değerlendirme Uygulamasına İtiraz

a) Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanı bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına ilişkin itirazlar takvimde belirtilen tarih aralığında öğrenci velisi tarafından "EK-2 İtiraz Başvuru Formu" doldurularak il tanılama sınav komisyonlarına yapılacaktır. İtirazlar il tanılama sınav komisyonlarınca takvimde belirtilen tarih aralığında değerlendirilecektir.



b) Bireysel değerlendirme sonuçları için; il tanılama sınav komisyonlarınca itiraz başvurularına ait materyallerin birer sureti uygulama merkezlerinden talep edilecektir. Uygulama merkezleri, söz konusu materyalleri kapalı zarf içinde, gizlilik ve güvenliğini sağlayarak; asılları kendilerinde kalmak kaydı ile il tanılama sınav komisyonlarına gönderecektir.

c) Yapılan ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme içeriklerine ilişkin herhangi bir belge yayımlanmayacak ve paylaşılmayacaktır.

ç) Faks ve e-posta yolu ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

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