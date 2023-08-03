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Eğlenmeye gittikleri lunapark faciaya dönüştü! Ağaçlarla çarpışan salıncak 6 kişi yaraladı

Eğlenmeye gittikleri lunapark faciaya dönüştü! Ağaçlarla çarpışan salıncak 6 kişi yaraladı

İzmir'de eğlenmek için lunaparka giden vatandaşlar ölümden döndü. Kapanması gereken salıncak arızalandı, ağaçlara çarptı. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

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Olay, dün saat 23.00 sıralarında İzmir Buca 29 Ekim Mahallesi 2205 Sokak'ta bulunan bir lunaparkta meydana geldi. İddiaya göre, eğlenmek için lunaparka gelen vatandaşlar salıncağa bindi.

Bir süre dönen salıncak inişe geçtiği sırada kapanmamasından ötürü yakınında bulunan ağaca çarptı. Bu esnada salıncakta olan vatandaşlar büyük panik yaşarken, ihbar üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda hafif şekilde yaralanan 6 kişi, ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan bazı yaralıların taburcu edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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