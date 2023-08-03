BIST 7.325
DOLAR 26,99
EURO 29,55
ALTIN 1.677,03
HABER /  DÜNYA

Darbe olunca komşunun elektriğini kestiler!

Darbe olunca komşunun elektriğini kestiler!

Nijerya, yaşanan askeri darbe sonrası kuzey komşusu Nijer'in elektriğini kesti.

Abone ol

Yerel basındaki habere göre Nijerya, Nijer'deki askeri yönetime karşı yeni tedbirler aldı.

Bu kapsamda Nijerya, kuzey komşusu Nijer'e elektrik sağlamayı durdurdu.

Nijer, elektriğinin yüzde 70'ini Nijerya'dan sağlıyordu.

Nijerya'nın da üye olduğu Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), darbe sonrası Nijer'e yönelik yaptırım kararı almıştı.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahman (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Eğlenmeye gittikleri lunapark faciaya dönüştü! Ağaçlarla çarpışan salıncak 6 kişi yaraladı
Eğlenmeye gittikleri lunapark faciaya dönüştü! Ağaçlarla çarpışan salıncak 6 kişi yaraladı
Körfezde sular ısınıyor! Suudi Arabistan ve Kuveyt "Orası bizim" dedi!
Körfezde sular ısınıyor! Suudi Arabistan ve Kuveyt "Orası bizim" dedi!
Giresun'da eşini öldürüp intihar etti! Televizyon programı detayı dikkat çekti! 1 hafta önce...
Giresun'da eşini öldürüp intihar etti! Televizyon programı detayı dikkat çekti! 1 hafta önce...
YAŞ toplantısı ne zaman 2023, saat kaçta toplanacak? YAŞ'a kimler katılıyor isim listesi
YAŞ toplantısı ne zaman 2023, saat kaçta toplanacak? YAŞ'a kimler katılıyor isim listesi
Kilometrelerce yol gidip aldığı cip, dönüş yolunda yandı
Kilometrelerce yol gidip aldığı cip, dönüş yolunda yandı
BİLSEM sonuçları 2023 açıklandı mı BİLSEM sonuç sorgulama nerden bakılır?
BİLSEM sonuçları 2023 açıklandı mı BİLSEM sonuç sorgulama nerden bakılır?
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan flaş görevden alma ve atama kararı!
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan flaş görevden alma ve atama kararı!
Aşırı sürat can alıyordu! Ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü: 4 kişi yaralandı
Aşırı sürat can alıyordu! Ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü: 4 kişi yaralandı
Davutoğlu'nun Akşener'den kaç milletvekili istediği ortaya çıktı Ahat Andican ilk kez açıkladı
Davutoğlu'nun Akşener'den kaç milletvekili istediği ortaya çıktı Ahat Andican ilk kez açıkladı
Malatya Pütürge'de korkutan deprem AFAD depremin büyüklüğünü açıkladı
Malatya Pütürge'de korkutan deprem AFAD depremin büyüklüğünü açıkladı
Çok büyük bir ihtimalle önümüzdeki aylarda 15 liraya simit yiyebiliriz
Çok büyük bir ihtimalle önümüzdeki aylarda 15 liraya simit yiyebiliriz
Esenyurt’ta 28 yaşındaki gece bekçisi evinde ölü bulundu
Esenyurt’ta 28 yaşındaki gece bekçisi evinde ölü bulundu