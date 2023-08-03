Adana'da mısırda rekolte beklentisi 1 milyon 200 bin ton!

Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, bu yıl şehirde 865 bin dönüm mısır ekildiğine değinerek, “Havaların serin gitmesi sebebiyle rekolteyi 1 milyon 200 bin ton bekliyoruz. Alım fiyatı da ton başına en az 8 bin TL olarak açıklanmalıdır” dedi.

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Dünya üzerinde en çok üretilen tahıllardan biri ve küresel ekonomi açısından büyük öneme sahip olan Mısır’ın önümüzdeki haftalarda hasadına başlanacağına dikkat çeken Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, açıklamada bulundu.

Başkan Doğan," Geçen yıl ton fiyatı 5 bin 700 TL açıklanan mısırda çiftçilerimizin zarar etmemesi için ton fiyatı bu yıl en az 8 bin TL olarak açıklanmalıdır. Girdi fiyatları geçen yıla göre yüzde 100’ün üzerinde arttı. Buğday fiyatları açıklandıktan sonra mazota gelen zamla maliyetleri daha da artan üreticilerimiz zarar ederse gelecek sezon mısır ekiminden vazgeçebilir’’diye konuştu.

Birçok ürün için hammadde olan mısırın ülkemiz için de önemli bir gelir kaynağı olduğunu belirten Doğan, "Ülkemizin mısır ihtiyacının yüzde 14’ü bölgemizden karşılanıyor. Bu yıl Adana’da 865 bin dönüm mısır ekildi. Havaların serin gitmesi sebebiyle rekolteyi 1 milyon 200 bin ton bekliyoruz. Türkiye genelinde 8 milyon 300 bin ton rekolte beklentisi ile ülkemiz mısır ihtiyacının tamamına yakınını bu yıl çiftçimiz üretmiş olacak. Mısır fiyatları beklentilerin altında açıklanırsa, 2024 yılında ekim alanları azalır ve kritik öneme sahip mısır da dışa bağımlı oluruz. Ürün verimliliğinden mutlu olan çiftçilerimiz, serbest piyasada mısır fiyatlarının çok düşük olması ve artan maliyetlerden dolayı endişeli. TMO’nun depoları alıma bir an önce hazırlanmalı, mısır fiyatı çiftçilerimizin beklentilerini karşılayacak şekilde açıklanmalı ve arpaya ton başına verilen 500 TL prim desteği mısıra da verilmelidir. Bu yıl yaş sebze ve meyveden kazanan çiftçilerimiz maalesef tahıldan umduğunu bulamadı. Sürekli artan maliyetlere karşı mısır fiyatları 8 TL’nin altında açıklanırsa zarar eden çiftçilerimiz stratejik önemi olan mısır üretimini bırakacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız’dan sürdürülebilir tarımın desteklenmesini ve üreticilerimizi de memnun edecek taban fiyatın bir an önce açıklamasını bekliyoruz’’ ifadelerini kullandı.