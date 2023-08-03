Bir televizyon kanalı daha yayın hayatına son verdi

"Birlik ve Beraberlik Noktası" sloganıyla 3 Ekim 2020’de yayın hayatına başlayan İstanbul merkezli BBN Türk Televizyonu, dün gece yayın hayatına son verdi.

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BBN Türk Televizyonu, 3 Ekim 2020 tarihinde Konya merkezli yayın hayatına başladı. Bir süre sonra yayınlarının İstanbul'dan sürdürülmesi kararlaştırılan kanal, Kavaf Holding bünyesinde yayın yapıyordu. BBN Türk Televizyonu, dün gece 01.30 itibarıyla yayın hayatına son verdi.

İddiaya göre, konu ile ilgili kanal çalışanlarına WhatsApp üzerinden bilgi veren BBN Türk TV Medya Grup Başkanı Fahrettin Damga, şunları kaydetti:

“Sevgili dostlar günaydın. Dün gece saat 01.00 gibi netleşen ve hepimizi etkileyen önemli bir gelişme oldu. BBN Türk Televizyonu el değiştirdi. Artık Kavaf Holding bünyesinde olmayacak. Marka olarak satıldı ve aynı frekanstan yayın yapmayacak. O sebeple de gece saat 01.30 itibariyle yayınımızı sonlandırdık.

Sizleri de gün içerisinde tek tek arayacağım. Herkesin hak edişleri son kez yine maaş ödeme gününde yapılıp helalleşilecek.

Bugüne kadar verdiğiniz emeklerden ve katkılarınızdan dolayı hepinize tek tek çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Varsa benim hakkım hepinize helaldir. Allah’a emanet olun.”