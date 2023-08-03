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İstanbul Büyükçekmece'de Koray Avcı rüzgarı esti!

İstanbul Büyükçekmece'de Koray Avcı rüzgarı esti!

Büyükçekmece'de gerçekleştirilen 24. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde düzenlenen halk konserlerinde sahne alan sevilen sanatçı Koray Avcı, sevilen şarkıları ve sahne şovlarıyla dinleyicilerini coşturdu.

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26 Temmuz tarihinde kapılarını açan 24’üncü Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı nedeniyle bu yıl 100 ülkeden bin 550 kültür - sanat elçisinin katılımıyla gerçekleşiyor. Festivalin en heyecanlı kategorilerinden biri olan Uluslararası Altınköprü Halk Dansları Yarışması’nın 5 Ağustos’taki final gecesi ile birlikte festival sona erecek. Festivalin halk konserleri de yoğun ilgi görüyor. Önceki akşam sahne alan sevilen sanatçı Koray Avcı festivale damgasını vurdu.

İçeri giremeyen hayranlarına teşekkür etti

Kemal Sunal Amfi Tiyatro’yu dolduran 5 bin kişinin yanı sıra amfi tiyatroya giremeyip konseri Kültürpark’ta led ekranlardan izleyen binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşatan sanatçı zaman zaman da sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi. Sahne şovlarıyla da büyük beğeni toplayan Avcı, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden konserde muhteşem bir performans sergiledi. Bir ara Kemal Sunal Amfi dışına çıkan sanatı Kültürpark’ta led ekranlarda kendisini izleyen binlerce hayranını selamlayarak, teşekkür etti. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Koray Avcı ve orkestrasına teşekkür etti.

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