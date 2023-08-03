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Carlo Ancelotti, Arda Güler'i böyle övdü: "18 yaşındaki bir uzaylı"

Carlo Ancelotti, Arda Güler'i böyle övdü: "18 yaşındaki bir uzaylı"

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in sakatlığının ciddi olmadığını söyledi. Ancelotti ayrıca Arda Güler'i överken 18 yaşındaki bir uzaylıya benzetti.

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Fenerbahçe'den ayrılarak İspanyol devi Real Madrid'in transfer olan milli yıldız Arda Güler, ABD kampında sakatlık yaşamıştı.  Juventus ile hazırlık karşılaşmasının ardından soruları yanıtlayan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in sakatlığının ciddi olmadığını söyledi.

"Ameliyat olup olmayacağını değerlendiriyoruz"

Ancelotti açıklamasında, "Tıbbi açıdan konuşmak oldukça zor ama çok ciddi değil. Menisküste küçük bir problem var ve ameliyat olup olmayacağını değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"18 yaşındaki bir uzaylı"

Ayrıca İtalyan teknik adam,  Arda Güler'in yeteneğini beğendiğini dile getirerek "Arda Güler, 18 yaşındaki bir uzaylı" benzetmesinde bulundu. 

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