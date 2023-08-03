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Dolar kuru bugün ne kadar? 3 Ağustos 2023 dolar,euro, bitcoin fiyatları

Dolar kuru bugün ne kadar? 3 Ağustos 2023 dolar,euro, bitcoin fiyatları

3 Ağustos 2023 Dolar, euro, bitcoin kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Yatırımcılar piyasalardaki son durumu merak ediyor. Yükseliş mi var düşüş mü?

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Dolar yüksek seyrini korumaya devam ediyor. İçeride enflasyon rakamları bekleniyor. Ekonomistler temmuzda TÜFE'nin yüzde 9,1 artmasını bekliyor.

 İstanbul serbest piyasada dolar 26,9700 liradan, avro 29,5010 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 26,9680 liradan alınan dolar 26,9700 liradan satılıyor. 29,4990 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 29,5010 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 26,9750 lira, avronun satış fiyatı ise 29,5160 lira olmuştu.

Bitcoin ve alt coinler

Bitcoin 29.101 dolardan, Türk lirası karşısında ise 791.250 TL‘den işlem görüyor. Ethereum (ETH) 1.836, BNB (BNB) 240, Dogecoin (DOGE) 0,0746  dolar civarlarında bulunuyor.

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