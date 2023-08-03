BIST 7.325
DOLAR 26,99
EURO 29,55
ALTIN 1.677,03
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Alkollü sürücü, yol çalışması yapan belediye işçisine çarptı!

Alkollü sürücü, yol çalışması yapan belediye işçisine çarptı!

TEKİRDAĞ ÇORLU'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil, şerit çizgilerini düzenlemek üzere yola duba koyan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi işçisine çarptı. Yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Abone ol

Kaza, Şeyh Sinan Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı üzeri Huzurevi mevkiinde meydana geldi. Eski Sanayi istikametine seyreden K.G. idaresindeki 59 FA 940 plakalı otomobil, şerit çizgilerini düzenlemek için yola duba koyan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi görevlisi H.A.’ya çarptı.
Kaza sonrası yaralanan H.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücü K.G.’nin yapılan kontrolünde 1,66 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yasal sınırın üzerinde alkollü çıkan sürücü K.G. gözaltına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzon'da asırlık gelenek değişti! Artık evin yakınına değil mezarlıklara defin yapılıyor
Trabzon'da asırlık gelenek değişti! Artık evin yakınına değil mezarlıklara defin yapılıyor
Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı!
Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı!
Carlo Ancelotti, Arda Güler'i böyle övdü: "18 yaşındaki bir uzaylı"
Carlo Ancelotti, Arda Güler'i böyle övdü: "18 yaşındaki bir uzaylı"
Çanakkale açıklarında 57 düzensiz göçmen yakalandı!
Çanakkale açıklarında 57 düzensiz göçmen yakalandı!
Dolar kuru bugün ne kadar? 3 Ağustos 2023 dolar,euro, bitcoin fiyatları
Dolar kuru bugün ne kadar? 3 Ağustos 2023 dolar,euro, bitcoin fiyatları
İstanbul Esenyurt'ta gece bekçisi evinde ölü bulundu!
İstanbul Esenyurt'ta gece bekçisi evinde ölü bulundu!
Adana'da mısırda rekolte beklentisi 1 milyon 200 bin ton!
Adana'da mısırda rekolte beklentisi 1 milyon 200 bin ton!
Enfeksiyonlar bademcik ve geniz etinin büyümesini tetikliyor!
Enfeksiyonlar bademcik ve geniz etinin büyümesini tetikliyor!
İstanbul Büyükçekmece'de Koray Avcı rüzgarı esti!
İstanbul Büyükçekmece'de Koray Avcı rüzgarı esti!
Aman dikkat! Su içmek için susamayı beklemeyin!
Aman dikkat! Su içmek için susamayı beklemeyin!
Kayserispor son hazırlık maçını Sivasspor'la yapacak!
Kayserispor son hazırlık maçını Sivasspor'la yapacak!
Bir televizyon kanalı daha yayın hayatına son verdi
Bir televizyon kanalı daha yayın hayatına son verdi