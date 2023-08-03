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Temmuz ayı enflasyonu açıklandı yıllık enflasyon yüzde 47.83'e yükseldi

Temmuz ayı enflasyonu açıklandı yıllık enflasyon yüzde 47.83'e yükseldi

TÜİK verilerine göre temmuz ayı enflasyonu yüzde 9.49 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 38.21'den yüzde 47.83'e yükseldi. Böylelikle baz etkisiyle 8 aydır düşüş eğiliminde olan enflasyon, yeniden yükselişe geçti.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini bugün saat 10.00'da açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, temmuz ayında TÜFE aylık yüzde 9,49 arttı, yıllık enflasyon yüzde 38,21'den yüzde 47,83 seviyesine çıktı.

26 yıl sonra temmuz ayında en yüksek enflasyon

Böylece, temmuz ayı enflasyon rekoru kırıldı. Temmuz ayında en yüksek enflasyon, 1997 yılında yüzde 6,2 ile kayıtlara geçmişti.

Böylelikle baz etkisiyle 8 aydır düşüş eğiliminde olan enflasyon, yeniden yükselişe geçti.

Son vergi artışları etkili oldu

Enflasyondaki yükselişte, son vergi artışları, asgari ücret zammı ve kur geçişkenliği etkili oldu.

Ekonomistler, enflasyonun temmuzda aylık yüzde 9,1 artmasını, yıllık bazda ise yüzde 47,3'e çıkmasını bekliyordu.

Beklentinin üstünde arttı

TÜFE'de en yüksek aylık artış yüzde 6,2 ile 1997'de gerçekleşmişti. Böylece enflasyon temmuzda tüm zamanların en yükseğine çıktı. Ekonomistler TÜFE'nin yüzde 9,1 artmasını bekliyordu.

Aylık bazda en yüksek artış ulaştırmada 

TÜFE'de aylık bazda bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu grup yüzde 17,75 ulaştırma oldu. En düşük artış yüzde 2,67 ile eğitimde görüldü.

Yıllık bazda en çok artış lokanta ve otellerde 

Yıllık bazda en yüksek artışın olduğu ana grup ise yüzde 82,62 ile lokanta ve oteller oldu. En az artış yüzde 19,31 ile konut grubunda meydana geldi.

Haziran ayında enflasyon yıllık bazda TÜİK verilerine göre yüzde 38,21, ENAG'a göre yüzde 108,58 olarak gerçekleşmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da, 27 Temmuz'da yaptığı enflasyon raporu bilgilendirme toplantısında, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3’ten yüzde 58’e çıkardığını açıklamıştı.

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