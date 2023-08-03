Galatasaray, Kerem Demirbay'ı KAP'a bildirdi! İşte transferin maliyeti

Galatasaray Sportif A.Ş, profesyonel futbolcu Kerem Demirbay’ın transferi konusunda anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, İstanbul'a getirdiği ve 3 yıllık anlaşma sağladığı Kerem Demirbay transferinin maliyetini duyurdu.

Galatasaray, Kerem Demirbay ile 3 sezonluk anlaşmaya varıldığını, bu transfer için Bayer Leverkusen’e 3 milyon 700 bin Euro bonservis bedeli, oyuncuya da 1 milyon Euro sezonluk ücret ödeneceğini Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Kulüpten konu ile ilgili KAP'a şu açıklama yapıldı:

"Profesyonel futbolcu Kerem Demirbay ve kulübü Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne, 3.700.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 1.000.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir"

"Küçüklüğümden beri hayal ettiğim şey nasip oldu"

Düsseldorf'dan tarifeli uçak ile gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'na gelen ve ardından açıklamalarda bulunan Kerem Demirbay, "Burada olduğum için çok mutluyum. Küçüklüğümden beri hayal ettiğim şey nasip oldu. Ben Almanya'da çok uzun süre futbol oynadım ama böyle bir atmosfer yoktu. Taraftarlarımıza selamlarımı iletiyorum" demişti.

Kerem Demirbay kimdir?

Kerem Demirbay, 3 Temmuz 1993 yılında Herten Almanya'da dünyaya gelmiştir. 183 cm boyundadır. Merkez Orta Saha olarak görev yapmaktadır. 2 kez Almanya Milli Takım forması giymiştir.

Bayer Leverkusen forması giymektedir. Futbola Schalke 04 altyapısında başlamıştır. Dortmund, Hamburk Köln, Fortuna Düsseldort, Hoffenheim gibi ekiplerde oynamıştır. 394 maçta 66 gol 77 asist üretmiştir.