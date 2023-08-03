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Kars Kalesi'nde yangın! Kuru otları ateşe veriler

Kars Kalesi'nde yangın! Kuru otları ateşe veriler

Kars Kalesi'nin eteklerinde biten yaz sıcaklarından dolayı kuruyan otlar kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

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Kars Kalesi’nin şehre bakan eteklerini saran kuru otlar, yaz sıcaklarının kendini iyiden iyiye hissettirdiği günlerde kimliği belirsiz kişiler tarafından yakıldı. Rüzgarın da etkisiyle yangın hızla yayılırken, vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için adeta zamanla yarıştı. İtfaiye aracının giremediği bölgeye uzaktan su sıkan ekipler, uzun uğraşlar sonucu yangına kontrol altına aldı.

İtfaiye ekipleri daha sonra kontrol atına aldıkları yangında soğutma çalışma yaptı. Ot yangını tamamen söndürülürken, ot yangınını bölgede oyun oynayan çocukların çıkardığı öğrenildi.

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