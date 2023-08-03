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Fenerbahçe, Joao Pedro'nun Gremio'ya kiralandığını açıkladı!

Fenerbahçe, Joao Pedro'nun Gremio'ya kiralandığını açıkladı!

Fenerbahçe Kulübü, Brezilya asıllı İtalyan forvet oyuncusu Joao Pedro'nun Brezilya Birinci Futbol Ligi takımlarından Gremio'ya satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Joao Pedro, satın alma opsiyonu ile birlikte Brezilya’nın Gremio Kulübüne kiralanmıştır. Futbolcumuza başarılı bir sezon dileriz." denildi.

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 20 maçta 4 gol atan Joao Pedro, 7 Avrupa Ligi mücadelesinde bir kez fileleri havalandırırken, Türkiye Kupası'nda ise bir karşılaşmada görev aldı.

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