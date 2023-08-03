Ali Sivri kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Ali Sivri'nin eşi Şafak Sivri kimdir?

Bugün YAŞ Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak, kritik kararlar alınacak. Genelkurmay Başkanlığı için adı geçen isimlerden biri de 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri. 61 yaşında olan Osman Sivri aslen Çorum Osmancık doğumlu. Şafak Sivri ile evli olan Ali Sivri'nin bir tane çocuğu var.

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Yüksek Askeri Şura (YAŞ) bugün Erdoğan'ın liderliğinde toplanıyor. Birçok kararın açıklanacağı YAŞ toplantısı sonrası yeni Genelkurmay Başkanı belli olacak. Milli Savunma Bakanlığı'na Yaşar Güler'in getirilmesinin ardından, Genelkurmay Başkanlığı koltuğuna kim geçecek merak konusu. Adı geçen isimlerden biri de Ali Sivri oldu. Peki Ali Sivri kimdir, aslen nereli, daha önce hangi görevlerde bulundu. Ali Sivri'nin eşi Şafak Sivri kimdir?

Ali Sivri kimdir, aslen nereli?

Ali Sivri, 10 Eylül 1961 yılında Çorum'da doğdu. 1981'de Kara Harp Okulunu, 1982'de Topçu ve Füze Okulunu bitirdi. Kara Harp Akademisinden mezun olarak kurmay subay oldu. 2008'de tuğgeneral oldu. 2008-2010 arası 16. Mekanize Piyade Tugayı komutanlığı, 2010-2012 arası Millî Savunma Bakanlığı Cari Mal ve Hizmet Tedarik daire başkanlığı yaptı. 2012'de tümgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2012-2014 arası Kara Kuvvetleri Komutanlığı Genel Plan ve Prensipler başkanlığı, 2014-2015 arası 23. Motorize Piyade Tümeni komutanlığı, 2015-2016 arası 1. Ordu kurmay başkanlığı yaptı.

2016'da korgeneral rütbesine terfi etti. 2016-2017 arası 7. Kolordu, 2017-2019 arası 4. Kolordu komutanlığı yaptı. 2019'da Ege Ordusu Komutanı oldu. 2021'de orgeneral rütbesine terfi etti.

Ali Sivri, Şafak Sivri ile evlidir. Çiftin 1 çocukları vardır. 1'İNCİ ORDU KOMUTANLIĞINA ATANDI 19 Ağustos 2022 tarihinde Ali Sivri, 1'inci Ordu Komutanlığına atandı.