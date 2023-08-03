İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Son 2 ayda 540 terör örgütü mensubu tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütlerine yönelik son 2 ayda güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonlarda 540 kişinin tutuklandığını bildirdi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütlerine yönelik son 2 ay içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili verileri paylaştı. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

“Son 60 günde terör örgütlerine yönelik 29 bin 32 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 172 (ölü, yaralı, teslim olan) terörist etkisiz hale getirildi.

Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarımıza bağlı birimlerimiz tarafından son 60 günde BTÖ’ye (Bölücü Terör Örgütü) yönelik 27 bin 783 operasyon düzenledi. Bu operasyonlarda 199 kişi tutuklandı, 130 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. 148 terörist etkisiz hale getirildi.

Bin 20 FETÖ operasyonu yapıldı

FETÖ'ye yönelik bin 20 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 254 kişi tutuklandı. 270 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

DEAŞ üyesi 22 terörist etkisiz hale getirildi

DEAŞ terör örgütüne yönelik 178 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 77 kişi tutuklandı. 45’i hakkında adli kontrol kararı verildi. 22 terörist etkisiz hale getirildi. Aşırı sol örgütlere yönelik 51 operasyon düzenlendi.

Bu operasyonlarda 79 şahıs gözaltına alındı. Bunlardan 10’u tutuklandı. 20’si hakkında adli kontrol kararı verildi. 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu

Operasyonları gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Bilinsin ki son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek.”