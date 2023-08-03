Havadan ve karadan takip edildi: En sonunda hayatında yaşamadığı bir şokla karşılaştı
ANTALYA'da korsan taksicilik yapan 2 kişi, müşteri kılığına girip taksiye binen polis ekiplerinin havadan ve karadan takibi sonucu yakalandı. Toplamda 40 bin liranın üzerinde ceza uygulanan iki sürücünün aracı 60 gün trafikten men edildi. Müşteri zannettiği kişilerin polis olduğu gerçeğini öğrenince şok yaşayan korsan taksici, bakın kendisini nasıl savundu...
Antalya Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Konyaaltı ilçesinde korsan taşımacılık yapan araç ve sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi. Müşteri kılığına giren ekipler, korsan taksileri arayıp müşteriymiş gibi araca bindi.
Bu sırada diğer ekipler söz konusu araçları hem kara yoluyla hem havadan dron ile takip etti.
Bir süre sonra ise araçlar resmi ekipler tarafından durdurulurken, müşterilerin polis olduğu anlayan korsan taksiciler neye uğradığını şaşırdı.
Ceza yağdı
Sürücü A. T.'ye korsan taşımacılık yaptığı gerekçesiyle 20 bin 342 TL ve muayenesi geçmiş araç kullanmaktan 951 lira olmak üzere 21 bin 293 TL, diğer sürücü T.T.'ye de korsan taşımacılıktan 20 bin 342 TL, ehliyet kemeri takmamaktan 436 TL, sürücü belgesi bulundurmamaktan 951 TL olmak üzere toplam 21 bin 729 TL ceza uygulandı.