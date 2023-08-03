Havadan ve karadan takip edildi: En sonunda hayatında yaşamadığı bir şokla karşılaştı

Ceza yağdı

Sürücü A. T.'ye korsan taşımacılık yaptığı gerekçesiyle 20 bin 342 TL ve muayenesi geçmiş araç kullanmaktan 951 lira olmak üzere 21 bin 293 TL, diğer sürücü T.T.'ye de korsan taşımacılıktan 20 bin 342 TL, ehliyet kemeri takmamaktan 436 TL, sürücü belgesi bulundurmamaktan 951 TL olmak üzere toplam 21 bin 729 TL ceza uygulandı.