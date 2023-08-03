Selçuk Bayraktaroğlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Selçuk Bayraktaroğlu eşi kimdir?

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği ile YAŞ toplantısı yapılacak ve Genelkurmay Başkanı belli olacak. Genelkurmay Başkanlığı için adı geçen isimlerden biri de Selçuk Bayraktaroğlu oğlu. Bu gelişme sonrasında Selçuk Bayraktaroğlu'nun hayatı ve görevleri de merak edildi. Selçuk Bayraktaroğlu aslen Artvlinli ve 61 yaşında.

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Genelkurmay başkanının belirlenmesinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyalarının da ele alınacağı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) bugün toplanıyor. Genelkurmay Başkanlığı koltuğuna kim geçecek merak konusu. İsmi geçen isimlerden biri de Selçuk Bayraktaroğlu oldu. Selçuk Bayraktaroğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Hürriyet Bayraktaroğlu ile evli olan Selçuk Bayraktaroğlu 61 yaşında.

Selçuk Bayraktaroğlu kimdir?

Selçuk Bayraktaroğlu 9 Mart 1961 tarihinde memleketi olan Artvin'de dünyaya geldi. Baba adı Kurban'dır. 2013'te tuğgenerallikten tümgeneralliğe, 2016'da korgeneralliğe terfi etti. 10 Ocak 2020 tarihinde vekâleten Genelkurmay II. Başkanı oldu. Metin Gürak'ın 2. Ordu komutanı olması üzerine asaleten atandı.

2021'de orgeneral rütbesine terfi etti. 25 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Genelkurmay 2'nci Başkanı olarak atanmıştır.

YAŞ TOPLANTISINA KİMLER KATILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak YAŞ toplantısına Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katılacak. YAŞ üyesi kabine üyelerinin büyük bölümü, Yüksek Askeri Şura toplantısında ilk kez yer alacak.