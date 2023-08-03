İkinci el araç aldı gördüğü rüya sonrası eksper yaptırdı hayatının şokunu yaşadı açtığı dava sonuçlandı

"Bana ekspertiz raporunu gösterdi"

Talip Çetin, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ben 2 hafta önce 2010 model olan aracı Nilüfer Oto Pazarı'ndan satıcının sözüne güvenerek aldım. Bu aracın sahibi bana ekspertiz raporlarını gösterdi ve sadece değişenin sağ arka kapı olduğunu söyledi. Daha sonra test sürüşü gerçekleştirdik. Her şey hoşumuza gidince 102 bin 500 liraya anlaştık."