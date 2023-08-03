Kerem Demirbay'ın eşi Melina Demirbay kimdir, kaç yaşında?

Galatasaray, bir transferi daha bitirdi. Sarı kırmızılılar, Kerem Demirbay'ı resmen duyurdu ve KAP'a bildirdi. Kerem Demirbay dün akşam eşi Meline Demirbay ile maç izlemem gitti ve ilk paylaşımı yaptı. Bu gelişme sonrasından Kerem Demirbay'ın eşi Melina Demirbay merak edildi. Peki kimdir Melina Demirbay, aslen nereli, kaç yaşında?

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Galatasaray'ın orta saha transferi olarak açıklanan Kerem Demirbay dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Gurbetçi futbolcunun hayatı merak konusu oldu. Özellikle dün ilk kez kendini gösteren eşi Melina Demirbay merak edildi. Güzelliği ile dikkat çeken Meline Demirbay kimdir?

Yıldız Galatasaray'ın dün sahasında oynadığı Zalgiris karşılaşmasını da eşiyle birlikte tribünden takip etti.Meline Demirbay sosyal medya hesabından da ilk paylaşımını yaptı. Meline Demirbay, Zalgiris maçı öncesi Rams Park'tan bir fotoğrafını paylaştı.

Daha sonra ise Galatasaray'ın, Kerem Demirbay için hazırladığı videoyu da paylaştı.

Hayalim Galatasaray'dı

Havalimanında ayağının tozu ile mikrofonlara konuşan Kerem Demirbay, hayalinin gerçek olduğunu ifade ederek; "Galatasaray taraftarına bir mesajım var. Bu zamana kadar ne yaptılarsa aynısını devam ettirsinler. Almanya'da çok uzun yıllar futbol oynadım. Atmosfer böyle değildi kesinlikle. Çok mutluyum, hazırım. Selamlarımı iletiyorum. Küçüklüğümden beri hayal ettiğim şey nasip oldu. Zor bir 1.5 ay geçirdik ama savaştık ve sonuçta çok şükür buradayım, İngiltere ve İspanya'dan da teklifler vardı ama ona girmeyelim. Erden Bey ve Okan Hocam ile konuşmalarım güzel geçti ve benim için bir durum vardı, o da Galatasaray.

Melina Demirbay kimdir?

Beklentileri yükselten bir transfere daha imza atan Galatasaray'da Kerem Demirbay'ın eşi Melina Demirbay da gündeme oturdu. Kendisine dair pek çok sorgulama yapılıyor. Sosyal medyada hakkında çok fazla bilgi bulunmuyor. Sadece 3 çocuk sahibi olduğu yazıyor. Eşi gibi o da çok fazla bilgi vermemeyi tercih ediyor. Alman basınında da detaylı bir bilgi bulunmuyor.