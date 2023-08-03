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TCMB DgpaysIT'e topluluk bulutu hizmeti sunma onayı verdi

TCMB DgpaysIT'e topluluk bulutu hizmeti sunma onayı verdi

Türk şirketi DgpaysIT, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) topluluk bulutu hizmeti sunma onayı aldı.

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Amerika’dan Avrupa ve Körfez ülkelerine geniş bir coğrafyada finansal teknoloji alanında hizmet veren Türk şirketi DgpaysIT, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) topluluk bulutu hizmeti sunma onayı aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, finansal teknoloji şirketi DgpaysIT, "topluluk bulutu" hizmetini de faaliyet alanları arasına ekledi.

TCMB değerlendirme sürecinin tamamlanmasıyla DgpaysIT; 2023 Temmuz itibarıyla ödeme ve elektronik para kuruluşlarına topluluk bulutu hizmeti sunma onayı aldı.

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