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Gaziantep'te akıllara durgunluk veren hırsızlık! Arkadaşı gibi sarılıp her şeyini çaldı

Gaziantep'te akıllara durgunluk veren hırsızlık! Arkadaşı gibi sarılıp her şeyini çaldı

Gaziantep'te arkadaş gibi gelip sarılığı adamın telefon ve cüzdanını çalan hırsız tutuklandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle Şahinbey ilçesi Karagöz Mahallesi'nde meydana gelen yankesicilik olayı ile ilgili çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalar neticesinde, arkadaş gibi sarıldığı vatandaşın arka cebinde bulunan cep telefonu ile banka kartlarını yankesicilik suretiyle çalan A.K. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahsın, yankesicilik anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Şüpheli şahıs, yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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