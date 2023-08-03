Erzurum'da görevliler ve hasta yakınları birbirine girdi! Hastanede ki kavgayı polis ayırdı

Erzurum'da Şehir hastanesinde hasta yakınları ve görevliler arasında çıkan kavga karakolda son buldu. Tartışmadan büyüyen kavgayı polis ekipleri ayırdı.

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Erzurum Şehir hastanesi acil servisinde bugün öğle saatlerinde yaşanan olayda hasta yakınları ile servisteki görevliler arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Hastanenin güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile kavga büyüdü.

Güvenlik görevlilerinin sert müdahalesi hastanede bulunan diğer hastaların da tepkisine neden oldu. Kavganın büyümesi üzerine polis ekiplerinden destek istendi. Çok sayıda polis devriyesi hastaneye gelerek kavgaya müdahale etti.

Hastane yönetiminin hastane içerisinde yeterli güvenlik tedbirlerini alamadığını dile getiren vatandaşlar güvenlik güçlerinin sert ve kaba tavırlarının tepki topladığını dile getirdiler.