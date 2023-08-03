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BİLSEM sınavını kazanınca ne oluyor? BİLSEM sınavı ne işe yarıyor?

BİLSEM sınavını kazanınca ne oluyor? BİLSEM sınavı ne işe yarıyor?

BİLSEM sınavı sonuçları bugün MEB tarafından açıklanacak. 1.2. ve 3. sınıf öğrencilerin girdiği BİLSEM sınav sonuçları MEB sayfasında gösterilecek. BİLSEM sınav sonucuna göre başarı gösteren öğrenci devlet destekli eğitim alacak. Özel yetenek sınavı BİLSEM nedir, BİLSEM', kazanınca ne oluyor?

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Farklı alanlardaki üstün yetenekli öğrencilerin katıldığı BİLSEM sınavı için sonuç heyecanı başlıyor. Öğrenciler BİLSEM sınavı için yetenek alanlarına göre sınıflandırılmak için 14 Ocak-09 Nisan 2023 tarihleri arasında sınavlar yapıldı.  BİLSEM sınavına 2023 yılında 1. 2. 3. ve 4. sınıflar girdi.. Peki BİLSEM sınavı ne işe yarar?

BİLSEM başvuru formu

BİLSEM başvuru formu: Sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre aday gösterilecek öğrencilerin gözlem formları  e-okul Yönetim Bilgi Sistemi (İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencileri/Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğrenci Seçimi Gözlem Formu) üzerinden doldurulacak.

Aday gösterilen ve e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden gözlem formu doldurulan öğrencilerin hangi yetenek alanından aday gösterildiği http://www.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak.

Bilsem sınavı nedir ve ne işe yarar?

Bilsem sınavı özel yetenekli çocukların ön plana çıkmasını sağlayan soruları içeren sınavlardır. Bilsem sınavı aracılığıyla bilsem sınıflarına katılım sağlanabilir. Burada sadece özel yetenekli çocuklara yer verilmektedir. Bu özel eğitim kurumlarında özel yetenekli çocukların ihtiyacı doğrultusunda eğitim gösterilmektedir.

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